Юрист пояснил, может ли девушка Старовойта претендовать на какое-то наследство

Единственным основанием претензии на наследство может быть завещание или оформление имущества на человека при жизни, в остальных случаях все достается официальным наследникам, сообщил адвокат Александр Бенхин.

«В Российской Федерации не существует такого правового понятия, как гражданский брак. Это не правоустанавливающее и не определяющее юридическое основание. То есть, если люди жили в так называемом гражданском браке, это не влечет за собой никаких юридических последствий в части наследования», – сказал Бенхин.

Он уточнил, что просто статус «гражданская жена» или «гражданский муж» не дает права на наследство после смерти партнера. Исключение — если имущество было оформлено на этого человека при жизни. Но в таком случае это уже не наследство, а его личная собственность.

«Единственный способ получить что-то по наследству — это завещание. Завещание можно оформить на любого человека, даже абсолютно постороннего. И если покойный был юридически грамотен и порядочен, а, скорее всего, он был таким, то, вероятно, он либо составил завещание в ее пользу, либо оформил имущество на нее при жизни», – отметил адвокат.

Что касается судебной практики, то гражданские супруги нередко обращаются в суд после смерти партнера с аргументами о совместном ведении хозяйства и общем имуществе, рассказал Бенхин.

«Максимум, что удавалось отсудить в таких случаях, — это какие-то личные вещи. Например, можно доказать, что именно ты купил телевизор в общую квартиру, и предъявить чек — тогда суд может признать это твоей собственностью. Но в остальном все имущество, включая квартиру, достается официальным наследникам — родственникам умершего. Поэтому подобные иски касаются лишь мелких бытовых предметов, и это, конечно, не серьезно», – заключил эксперт.

Старовойт совершил самоубийство 7 июля. Утром в тот же день его сняли с должности министра транспорта РФ.

Мужчина занимал должность губернатора Курской области с 16 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года был министром транспорта РФ.

Ранее сообщалось, что Старовойта могли посадить в колонию на срок до 20 лет в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и растрате. Его подозревали в том числе в причастности к нарушениям при возведении фортификаций.