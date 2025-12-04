Юрист объяснила порядок получения компенсации за некачественный ремонт

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева разъяснила, как заказчики могут получить компенсацию за некачественный ремонт, если обнаружены дефекты после завершения работ, сообщает RT .

Георгиева отметила, что при заказе ремонта необходимо заключить письменный договор с исполнителем. В документе следует подробно указать перечень работ, сроки их выполнения и адрес объекта. Исполнитель обязан предоставить услуги в соответствии с законодательством и стандартами качества.

Юрист пояснила, что недостатки могут проявиться даже после подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения дефектов заказчик может обратиться в независимую организацию для проведения экспертизы ремонта. Исполнителя рекомендуется пригласить на оценку.

После получения экспертного заключения и выявления нарушений заказчик должен направить исполнителю претензию. В ней можно потребовать устранения недостатков за счет исполнителя или возврата части средств, указав расчетный счет для перевода денег.

Георгиева подчеркнула, что исполнитель обязан ответить на претензию в течение 10 дней. Если реакции не последует, заказчик вправе обратиться в суд, предоставив договор и заключение эксперта.