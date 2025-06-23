Юрист объяснила, когда сотрудника могут уволить за самовольный перерыв

Юрист Московской коллегии адвокатов «Капитал» София Годжаева пояснила, что самовольный уход на перерыв без согласования с руководством может привести к дисциплинарному взысканию или увольнению, сообщает Life.ru .

Согласно статье 108 Трудового кодекса РФ, работник имеет право на перерыв для отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов, который не включается в рабочее время. Время начала и продолжительность перерыва устанавливаются внутренними правилами организации или по соглашению между работником и работодателем. Если рабочая смена не превышает четырех часов, перерыв может не предоставляться.

Юрист Московской коллегии адвокатов «Капитал» София Годжаева пояснила, что самовольный уход на перерыв вне установленных правил или без уведомления руководителя считается дисциплинарным проступком. Особенно это актуально, если сотрудник отсутствует на рабочем месте длительное время без уважительных причин. В таких случаях работодатель вправе применить дисциплинарные взыскания, включая замечание, выговор или увольнение при систематических нарушениях.

Годжаева отметила, что формальные отлучки с рабочего места, например, на перекур или чай, если они не согласованы и повторяются регулярно, также могут рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. При наличии доказательств и соблюдении процедуры привлечения к ответственности работодатель может уволить сотрудника за прогул. Эксперт подчеркнула, что работник вправе отдыхать только в пределах, определенных законом и внутренним распорядком, а все иные паузы должны быть согласованы с работодателем.