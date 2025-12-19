Юрист объяснил, как получить компенсацию за травму на гололеде

Юрист Алексей Конецкий рассказал, как пострадавшие на гололеде могут получить компенсацию за травму, если падение произошло из-за неубранных дорог или тротуаров.

Зимой риск получить травму на скользких и неочищенных улицах значительно возрастает. По словам Конецкого, ответственность за состояние дорог и тротуаров несут управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, местные администрации, собственники или арендаторы участков. Именно они обязаны обеспечивать безопасность и чистоту на территории.

Конецкий отметил, что при падении и получении травмы важно сразу зафиксировать инцидент, обратившись по номеру 112. Материалы полиции служат основным доказательством для последующего обращения за компенсацией.

«Если человек поскользнулся, получил травму, нужно зафиксировать данный инцидент по каналу 112, потому что материалы полиции здесь имеют ключевое значение. Это единственный легальный факт фиксации травмы», — пояснил юрист в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что без документов из полиции доказать факт получения травмы и добиться компенсации будет сложно. При легком вреде здоровью ответственность несет организация, не обеспечившая безопасность, и обязана выплатить моральную компенсацию и возместить расходы на лечение. В случае серьезных травм, инвалидности или смерти наступает уголовная ответственность, и пострадавший или его родственники могут подать иск о взыскании морального вреда и затрат на лечение.

