Согласно статистике управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, в нашей стране за последние 5 лет в 2,5 раза увеличилось число подростковой смертности из-за злоупотребления наркотиками. Причиной эпидемии наркозависимости в России стало отсутствие ценностного воспитания, заявил РИАМО сопредседатель автономной некоммерческой организации «Национальная Опора», финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», член московского реготделения, зампредседателя комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) «Деловой России», юрист Алексей Хижняк.

По его словам, статистика управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России стала для Хижняка откровением и шоком. Он опечален тем, что абсолютное большинство наркоманов в стране — это лица до 35 лет.

«Фактически, мы сталкиваемся с тем, что поколение Y и начальная стадия поколения Z, которые как раз попали в демографическую яму 90-х и оказались немного без правильного ценностного воспитания со стороны родителей в середине 90-х — начале 2000-х — те люди, которых остро не хватает нашей экономике, которые должны поднимать ее демографию и выполнять поручение президента о „нормальной семье с тремя и более детьми“, вынуждены бороться в целом за свое сохранение и выживание», — пояснил Хижняк.

По словам юриста, повод для оптимистичных мыслей все же есть. Поколение, рожденное в 2005 году и младше, появилось в период глобализации и расцвета, поэтому оно в большей степени ориентируется на собственное здоровье, на спорт и красоту. Молодежь все чаще отказывается от алкоголя, курения и запрещенных веществ.

«Я могу сказать, что, несмотря на осторожный оптимизм в отношении нынешних детей, у нас есть большая проблема с „потерянными взрослыми“, которые относятся к той самой, приведенной мной выше статистике, которые должны как раз быть основной рабочей силой и двигателем нашей экономики», — заключил Хижняк.

Он считает, что пропаганда здорового образа жизни со стороны разного уровня власти и борьба МВД с распространением наркотиков могут спасти поколение людей, которому выпала доля и честь укреплять суверенитет нашей Родины.