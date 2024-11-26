Юрист напомнил об увеличении пенсий инвалидам и 80-летним гражданам

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что в декабре российских граждан ждут точечные индексации пенсионных выплат, несмотря на то, что основные повышения пенсий, сообщает « Прайм ».

В первую очередь это коснется тех россиян, которые в ноябре отметили 80 лет. Для этой категории планируется увеличение с 8 134,88 до 16 269,76 рубля.

Кроме того, увеличится выплата при установлении первой группы инвалидности.

Пенсии россиян могут дополнительно проиндексировать в следующем году, помимо увеличения на 7,3%, которое запланировано на 1 января. Повышение также затронет и выплаты для неработающих пожилых россиян.