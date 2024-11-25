Названо условие, при котором россиянам дополнительно проиндексируют пенсию

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Чирков: пенсии могут дополнительно проиндексировать в 2025 году

Пенсии россиян могут дополнительно проиндексировать в следующем году, помимо увеличения на 7,3%, которое запланировано на 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Социального фонда РФ Сергея Чиркова.

Размер страховых пенсий увеличится на 7,3% в 2025 году. Повышение также затронет и выплаты для неработающих пожилых россиян.

По прогнозу инфляция в РФ составит 7,3%. Бюджет запланирован на основе этого показателя.

Однако, если уровень инфляции окажется выше, то пенсии проиндексируют дополнительно. Для этого правительство выпустит соответствующее постановление.

По словам Чиркова, в России пенсии получают 42 млн человек. На их выплаты из бюджета выделят 11 трлн рублей. Также 825 млрд рублей понадобится на пенсии по гособеспечению.

Ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что в 2025 году на индексирование выплат этого типа из бюджета направят 700 млрд рублей.