Названо условие, при котором россиянам дополнительно проиндексируют пенсию
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Пенсии россиян могут дополнительно проиндексировать в следующем году, помимо увеличения на 7,3%, которое запланировано на 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Социального фонда РФ Сергея Чиркова.
Размер страховых пенсий увеличится на 7,3% в 2025 году. Повышение также затронет и выплаты для неработающих пожилых россиян.
По прогнозу инфляция в РФ составит 7,3%. Бюджет запланирован на основе этого показателя.
Однако, если уровень инфляции окажется выше, то пенсии проиндексируют дополнительно. Для этого правительство выпустит соответствующее постановление.
По словам Чиркова, в России пенсии получают 42 млн человек. На их выплаты из бюджета выделят 11 трлн рублей. Также 825 млрд рублей понадобится на пенсии по гособеспечению.
Ранее пресс-служба Минфина РФ сообщила, что в 2025 году на индексирование выплат этого типа из бюджета направят 700 млрд рублей.