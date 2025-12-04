Предложение общественников о запрете выдачи водительских удостоверений россиянам старше 65 лет не лишено логики, но сейчас оно носит дискриминационный характер, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

Горячие обсуждения в Сети вызвало очередное предложение от общественников. В этот раз они предложили запретить выдачу водительских прав на управление автомобилями лицам старше 65 лет. Они объяснили это тем, что с возрастом падет реакция, имеются различные заболевания, а общее состояние здоровья не способствует безопасному вождению.

«Данное предложение возможно реализовать на законодательном уровне, но не в таком формате. Сам запрет будет являться дискриминационным, но дополнительные условия для выдачи прав лицам старше 65 лет однозначно улучшат ситуацию, поскольку приведенные доводы заслуживают внимания», — комментирует Костин.

Он добавил, что предложение требует разумного подхода — стоит уделить внимания к состоянию здоровья будущих возрастных водителей. А людей 60-65 лет, которые уже имеют права, стоит направлять на медицинские осмотры.

