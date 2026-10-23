Юрист Ярмуш: задержка оплаты больничного может повлечь штраф

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш предупредила о возможном штрафе за задержку выплаты по больничному, сообщает RT .

Если деньги по больничному не поступили в течение двух недель, работнику следует обратиться в Государственную инспекцию труда, посоветовала Мария Ярмуш.

«Можно обратиться в прокуратуру. Потому что компенсационные выплаты по больничному листу обязательны. Задержка с выплатой преследуется по закону и может повлечь за собой штраф», — заключила собеседница RT.

По словам юриста, работодатель оплачивает первые три дня больничного, остальные — Социальный фонд России. Если мать берет больничный по уходу за ребенком, фонд оплачивает его с первого дня.

Листок нетрудоспособности оформляют в электронном виде. Медицинская организация открывает и закрывает его, затем направляет в Социальный фонд России. Фонд передает документ работодателю, который подтверждает отсутствие сотрудника и его возвращение к работе. После этого фонд рассчитывает выплату. Самому работнику ничего делать не нужно, пояснила Ярмуш.

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