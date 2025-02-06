Юрист Яковлева: новый реестр мигрантов повысит безопасность и усилит контроль

С 5 февраля 2025 года в России заработал режим высылки незаконных мигрантов. В рамках него таких людей добавят в особый реестр и заставят уведомлять полицейских о том, где они находятся.

«Безусловно это поможет усилить контроль за неправомерно пребывающими на территории России мигрантами. То есть наличие этого реестра позволит выявлять такие факты. Потому что сейчас, на текущий момент, далеко не всегда есть механизмы, которые позволяют выявлять подобные нарушения и, скажем так, способствовать тому, чтобы мигрант либо узаконил свое правовое положение в России, либо, соответственно, покинул страну», — сказала Яковлева.

Она добавила, что наличие такого реестра поможет во всех упомянутых направлениях, в том числе это касается и трудовых правоотношений.

«Ведь если работодатель принимает на работу иностранца, который незаконно находится на территории России, то ответственность за это весьма серьезная — по-моему, до 500 тыс. рублей. Как раз-таки наличие реестра и включение в него неправомерно пребывающих в России мигрантов поможет сократить случаи, когда юридические лица и работодатели привлекают к работе нелегалов», — отметила юрист.

Яковлева уточнила, что действительно уже существует реестр, который позволяет проверять документы для работы.

«Но документы для работы — это одно. А вот регистрация по месту пребывания, самое распространенное нарушение, со временем утрачивает свою силу. Юридические лица никак не могут проверить правомерность регистрации — это может сделать только МВД», — рассказала эксперт.