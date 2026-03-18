Юрий Крупенин обсудил с педагогами развитие Талдомского округа

Встреча главы Талдомского округа Юрия Крупенина с педагогическим сообществом прошла 17 марта в гимназии «Школа искусств» имени А.А. Цветкова в рамках выездной администрации. Участники обсудили итоги развития территории за последние годы и планы на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юрий Крупенин представил результаты развития округа за последние почти шесть лет и обозначил ключевые направления работы на 2026 год. Особое внимание он уделил вопросам инфраструктуры и дальнейшему улучшению качества жизни жителей.

На вопросы педагогов глава округа отвечал совместно с прокурором Талдомского округа Александром Фленовым, председателем совета депутатов Михаилом Аникеевым, профильными заместителями, депутатами фракции «Единая Россия» и руководителями структурных подразделений администрации.

Участники встречи подняли темы содержания дорожной сети, состояния тротуаров, ямочного ремонта и организации транспортного обслуживания. Все обращения и предложения приняты в работу, по каждому назначены ответственные лица и установлены сроки исполнения. Глава округа поблагодарил педагогов за конструктивный диалог и активную гражданскую позицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.