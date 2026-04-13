Юрий Дудь* содержит живущего в России 46-летнего брата

Юрий Дудь* отправил брату в Россию 3 млн рублей с начала СВО

Журналист Юрий Дудь* содержит живущего в России брата. С начала спецоперации блогер переводит 46-летнему Игорю по 70 тыс. рублей ежемесячно, сообщает SHOT .

В большинстве случаев деньги отправляются от имени жены Ольги. Но периодически Дудь* пересылает средства и от своего имени. Таким образом блогер перечислил родственнику почти 3 млн рублей с начала СВО.

Игорь уезжал из РФ в Армению осенью 2022 года. Он сделал это после объявления частичной мобилизации, однако затем приехал обратно в Москву.

Игорь Дудь в течение 16 лет был государственным служащим — советником управления. Он лишился работы с окладом 170 тыс. рублей в месяц после отъезда, а вернуться на должность не смог.

Старший брат интервьюера живет в Лефортово. В последнее время он закрыл соцсети.

* Физлицо признано иностранным агентом в России.

