Юрии смогут бесплатно посетить арт-пространство на ВДНХ в День космонавтики

Обладателям имени Юрий в День космонавтики 12 апреля предоставят возможность бесплатно осмотреть экспозицию фиджитал-пространства Futurione, расположенного на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

«Ко Дню космонавтики мы подготовили праздничную программу в Futurione: встречи с популяризаторами космоса, а также обзорные экскурсии по пространству. Один из наших залов „Погружение“ трансформируется в „космический“ лекторий. Здесь можно будет полюбоваться мультимедийным шоу и пообщаться с экспертами. А 12 апреля мы сделаем бесплатным вход для всех Юриев в честь первого человека в космосе — Юрия Гагарина», — пояснил основатель фиджитал арт-пространства Futurione Иван Швайков.

Для получения бесплатного билета нужно показать в кассе оригинал документа, удостоверяющего имя Юрий. Детей пускают в пространство только в сопровождении взрослых, которым, в свою очередь, необходимо приобрести входные билеты.