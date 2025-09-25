Юным жителям Ступина вручили их первые паспорта РФ

С важным событием ребят поздравил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Сегодня вы получаете документ, с которым начинается новый этап вашей жизни. Впереди школа, выбор профессии и новые достижения. Ставьте цели, идите к ним и верьте в свои силы. Мы будем работать над тем, чтобы наш округ оставался удобным и комфортным для жизни и труда», — сказал Сергей Мужальских.

Он отметил, что символично — первый паспорт юные ступинцы получают в год юбилея Великой Победы. Ступино носит почетное звание «Город трудовой доблести», и важно, чтобы молодое поколение бережно относилось к памяти о прошлом. Глава также рассказал ребятам о перспективах развития округа.

В этот день паспорта и памятные подарки получил 21 подросток. Завершилась встреча традиционной общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.