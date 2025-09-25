Юным жителям Ступина вручили их первые паспорта РФ
Фото - © Администрация г.о. Ступино
В Доме культуры «Металлург» Ступина прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
С важным событием ребят поздравил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.
«Сегодня вы получаете документ, с которым начинается новый этап вашей жизни. Впереди школа, выбор профессии и новые достижения. Ставьте цели, идите к ним и верьте в свои силы. Мы будем работать над тем, чтобы наш округ оставался удобным и комфортным для жизни и труда», — сказал Сергей Мужальских.
Он отметил, что символично — первый паспорт юные ступинцы получают в год юбилея Великой Победы. Ступино носит почетное звание «Город трудовой доблести», и важно, чтобы молодое поколение бережно относилось к памяти о прошлом. Глава также рассказал ребятам о перспективах развития округа.
В этот день паспорта и памятные подарки получил 21 подросток. Завершилась встреча традиционной общей фотографией.
Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.