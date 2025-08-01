Юным жителям Солнечногорска вручили первые паспорта РФ

В администрации городского округа Солнечногорск состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Шестеро подростков получили свой первый главный документ из рук заместителя главы округа Нодара Бощевана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках мероприятия каждый школьник получил не только паспорт, но и подарочное издание Конституции Российской Федерации, подписанную открытку от руководителя муниципалитета Константина Михалькова, тематический календарь, блокнот и ручку.

«Получение паспорта — это важное событие в жизни, символизирующее начало нового этапа взросления и ответственности. Мы гордимся тем, что в нашем округе подрастает такое активное и целеустремленное поколение, которое будет строить наше общее будущее», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

Девочкам также вручили букеты цветов. Все участники церемонии получили значки Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» и специальные обложки для документов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.