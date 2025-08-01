Юным жителям Реутова вручили их первые паспорта

В Реутове состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям городского округа. Мероприятие, прошедшее в торжественном формате, стало значимым событием на пути взросления молодых реутовчан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы городского округа Реутов Екатерина Отческая. В своей речи она подчеркнула важность осознания подрастающим поколением своей принадлежности к великой стране, уважения к ее истории, законам и традициям. Она также пожелала ребятам уверенно идти по жизненному пути, достойно нести звание гражданина Российской Федерации и быть полезными обществу и своей малой родине — Реутову.

Паспорта гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке получили двое молодых жителей округа: Варвара Бабко и Юрий Сонин. Этот важный момент запомнится ребятам как начало нового этапа в их жизни.

Особое значение церемонии придало участие руководителя Ассоциации ветеранов специальной военной операции городского округа Реутов Александра Манаенко. В своем обращении он напомнил о ценности таких понятий, как патриотизм, долг и честь, и выразил надежду, что молодое поколение будет помнить о подвигах своих соотечественников и с уважением относиться к истории своей страны.

В городском округе Реутов большое значение придается сохранению традиции и формированию у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитывая чувство ответственности и гордости за принадлежность к своей стране. Здесь не понаслышке знают — успех — в единстве поколений.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.