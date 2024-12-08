Юным пациентам хосписа в Домодедово депутаты передали подарки для храбрости

Московский областной хоспис для детей посетили депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, депутат Совета депутатов городского округа Домодедово Андрей Грачев и их однопартийцы. Они передали ребятам собранные во время акции подарки.

Заместитель главного врача Ольга Давыдова рассказала, что сейчас в хосписе находится 10 детей. Среди них — четверо малышей из Курской области.

Персонал хосписа даёт возможность родителям немного передохнуть. Он берёт на себя часть забот за маленькими пациентами.

«Постарались нашими подарками доставить радость и детям, и взрослым. Какой бы тяжелой ни была болезнь, надо находить радостные мгновения в жизни. Тем более что впереди Новый год и православное Рождество. Ребята ежедневно проходят тяжелые и неприятные процедуры. Пусть каждый подарок из „Коробки“ будет для них „наградой“ за смелость и терпение», — поделился Олег Жолобов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.