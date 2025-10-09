Юные жители Ступина получили первые паспорта

«Вы получаете документ, который открывает двери к новому этапу вашей жизни. Впереди — экзамены, выбор профессии и новые достижения. Ставьте перед собой цели, стремитесь к ним и верьте в свои силы. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы наш округ был удобным и комфортным для жизни и труда», — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета отметил, что этот день, 7 октября, совпадает с днем рождения нашего президента, являющегося примером патриотизма и служения России. Сергей Мужальских поделился с ребятами перспективами развития округа и отметил важность участия молодого поколения в жизни муниципалитета.

Паспорта и памятные подарки получили 19 подростков. Церемония завершилась традиционной общей фотографией.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.