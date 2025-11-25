Юные разработчики из Электростали представили инновационные IT-проекты

В центре развития творчества детей и юношества «Диалог» городского округа Электросталь прошла защита IT-проектов учащихся курса «Яндекс Лицей». Под руководством наставника Сергея Симонова молодые разработчики продемонстрировали ряд перспективных решений в области информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Григорий Ашихмин из школы № 1 представил систему подготовки к ЕГЭ, которая включает теоретическую базу и тестовые задания с автоматической проверкой результатов. Система анализирует слабые места в знаниях и предлагает персонализированные рекомендации. Александр Носик из гимназии № 21 разработал приложение для управления бизнес-процессами в сфере продажи источников бесперебойного питания, позволяющее вести учет заказов и отслеживать статусы в реальном времени.

Захар Захаров, студент Электростальского колледжа, представил децентрализованный P2P-мессенджер, обеспечивающий безопасное общение без использования централизованных серверов. Проект отличается повышенной конфиденциальностью и независимостью от традиционной инфраструктуры. Ученик школы № 13 с УИОП Никита Мокеев разработал многофункциональное приложение для работы с пользовательскими аккаунтами и обработки файлов, объединяющее учетные функции с возможностями обработки данных.

Роман Герасимов из лицея № 8 создал систему мониторинга посещаемости медицинских учреждений. Приложение автоматизирует учет рабочего времени персонала и формирует централизованную базу данных специалистов. Иван Тикунов из лицея № 8 разработал маркетплейс для товаров народного потребления с удобной навигацией и безопасными платежами.

Ученик лицея № 14 Федор Горбунов создал онлайн-магазин для торговли юбилейными монетами с системой коммуникации между участниками сделок. Кирилл Лебедкин из школы № 13 с УИОП представил систему учета рабочего времени «Электронный турникет» для контроля присутствия сотрудников.

Максим Трущелев из гимназии № 21 представил инновационную онлайн-площадку для покупки и продажи свежесобранных ягод. Платформа позволяет сборщикам ягод публиковать лоты о своем урожае, а покупателям — совершать заказы в один клик. Проект включает удобную систему коммуникации между участниками сделок, что делает процесс покупки максимально прозрачным и удобным.

Все представленные проекты имеют значительный потенциал для дальнейшего развития. Разработчики планируют совершенствовать свои решения и расширять их функциональность. Защита проектов продемонстрировала высокий уровень подготовки учащихся и их способность создавать актуальные IT-решения для решения практических задач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.