Юные мытищинцы приняли участие в программе «Океан талантов»

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Мытищинцы принимают участие во Всероссийском детском центре «Океан», в рамках которой проходит уникальная интерактивная программа «Океан талантов», разработанная Институтом современного искусства, передает пресс-служба администрации городского округа.

В программе принимают участие 80 талантливых детей из разных уголков страны, которые стали победителями Всероссийского конкурса.

Среди них трое обучающихся ОДК МО «Страна чудес» и ДЮЦ «Галактика» городского округа Мытищи. Наш округ представляют: Кристина Золина, Серафим Стойков и Арина Черевкова — победители в номинации «Актерское мастерство» дополнительной общеразвивающей программы «Океан талантов», которую проводили АНО ВО «Институт современного искусства» совместно с ФГБОУ «Всероссийский детский центр „Океан“.

Сейчас ребята купаются в волнах Тихого океана, участвуют в различных творческих и спортивных мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.