Юные художники Реутова провели мастер-классы к 8 Марта

Мастер-классы «Весна начинается с мамы» прошли 3 марта в Детской художественной школе Реутова на улице Г.И. Котовского. Ребята подготовили открытки и картины к Международному женскому дню, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серия творческих занятий состоялась во вторник в Детской художественной школе по адресу: ул. Г.И. Котовского, д. 11. Юные реутовчане создавали подарки для мам и бабушек к 8 Марта, используя карандаши и краски.

Под руководством педагогов дети нарисовали праздничные открытки и картины. Такие мастер-классы в школе проводят регулярно перед крупными праздниками, чтобы поддержать интерес к творчеству и расширить образовательную программу.

«Наши ребята, которых мы активно поддерживаем, принимают участие в мастер-классах, приуроченных к памятным мероприятиям и праздникам. Очень важно поощрять творческий порыв ребят, когда они могут в работах выразить свои чувства и эмоции. Кроме того, подобные мастер-классы помогают разнообразить образовательную программу и сделать ее более интересной», — отметила организатор мастер-классов, педагог Детской художественной школы Мария Полухина.

Лучшие работы представят в Молодежном культурно-досуговом центре на художественной выставке перед праздничным концертом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.