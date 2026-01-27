Юные художники из Реутова провели выставку ко дню рождения Шишкина

Фото - © Администрация Реутов г. о.

сегодня в 17:20

В экспозиции были представлены пейзажи, созданные учащимися под вдохновением творчества Ивана Шишкина. Юные художники рассказали гостям о процессе создания своих картин и отметили, что искусство способствует воспитанию патриотизма у молодежи.

Депутат городского совета Дмитрий Глабай поддержал участников выставки, подчеркнув важность подобных мероприятий для передачи истории страны будущим поколениям. Он отметил, что картины помогают сохранять память о значимых событиях.

В рамках благотворительной акции воспитанники художественной школы передали сладкие подарки и наборы для творчества в донецкую Детскую школу искусств. Доставку организуют военнослужащие дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.