Юную москвичке не досталось подарка не утреннике в детсаду и вот что вышло

Жительница Москвы поделилась в соцсетях историей, что ее дочери не досталось подарка не утреннике в детском саду. Теперь девочке присылают подарки неравнодушные люди, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам девушки, инцидент произошел на утреннике в детском саду. Воспитатели раздали новогодние подарки детям, но ее дочь его не получила. Родителей на мероприятие не пустили, однако позднее видео опубликовали в чате. На кадрах видно, как все дети подняли подарки для фото, но девочка осталась стоять с пустыми руками.

«Сердце в миг разорвалось. Тратишь все силы на хорошее воспитание, минимизацию детских травм, а тут прилетает, откуда не ждала», — написала девушка.

При этом москвичка отметила, что позднее дочери все же подарили подарок. Выяснилось, что перед утренником воспитатели посчитали детей и закупили нужное количество подарков, однако некоторых воспитанников родители привели прямо на праздник, из-за чего и произошла путаница.

Кроме того, мама девочки поделилась, что теперь ребенку отправляют новогодние подарки люди, которых тронула эта история.

Ранее житель Челябинска закатил истерику на новогоднем утреннике сына в детском саду. Причиной неадекватного поведения стали конфеты, которые не достались ребенку.

