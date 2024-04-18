Юношей Подмосковья приглашают на обучение в организации МЧС России

Главное управление МЧС России по Московской области осуществляет набор юношей на обучение в образовательные организации МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Академия ГПС МЧС России

20.05.01 Пожарная безопасность (специалитет): срок обучения — 5 лет.

20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат) профиль «Пожарная безопасность»: срок обучения — 4 года.

09.03.02 Информационные системы и технологии (бакалавриат): срок обучения — 4 года.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России»

20.05.01 Пожарная безопасность (специалитет): срок обучения — 5 лет.

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

20.05.01 Пожарная безопасность (специалитет): срок обучения — 5 лет.

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специалитет): срок обучения — 5 лет.

20.03.01 Техносферная безопасность (бакалавриат) профиль «Пожарная безопасность»: срок обучения — 4 года.

Прием в образовательные организации МЧС России осуществляется на основании результатов ЕГЭ. Лица, поступающие на базе среднего профессионального образования, принимаются как по результатам ЕГЭ (при наличии), так и по результатам профильных испытаний, проводимых образовательными организациями МЧС России самостоятельно. Кроме того, дополнительно предусмотрена сдача экзаменов по профильным предметам (математике, физике) в письменной или устной форме. Также абитуриенты сдают спортивные нормативы для определения уровня физической подготовки.

Более детальную информацию о порядке и правилах приема в образовательные организации высшего образования МЧС России пожарно­технического профиля можно получить в управлении кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения Главного управления МЧС России по Московской области по телефонам: 8 (495) 542-21-51, 8 (495) 668-17-47, на сайте Главного управления по Московской области в разделе «Деятельность» подразделе «Трудоустройство и обучение».

Также более подробно ознакомиться с условиями поступления и обучения можно на официальных сайтах образовательных организаций МЧС России: Академия ГПС МЧС России — www.academygps.ru; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России» — www.igps.ru; Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России — www.edufire37.ru.

Зачисленным курсантам выплачивается ежемесячное денежное довольствие. Проживанием, питанием и обмундированием курсанты обеспечиваются бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года предоставляется месячный летний каникулярный отпуск.

После завершения обучения выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», выдается диплом государственного образца, нагрудный знак об окончании образовательной организации МЧС России и гарантировано трудоустройство в подразделениях Главного управления МЧС России по Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.