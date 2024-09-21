Юнармейский отряд «Витязь-Быково» Подольска победил в играх «Техно– ДОГ-биатлон»

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Юнармейский отряд «Витязь-Быково» из Подольска занял первое место во Всероссийских военно-спортивных играх «Техно– ДОГ-биатлон» в Дмитровском городском округе. Состязания прошли на базе 470-го методико-кинологического центра «Красная Звезда», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ребята из Москвы и Подмосковья преодолели полосу препятствий и марш-бросок, показали навыки стрельбы и сборки-разборки автомата. Также продемонстрировали знания в тактической медицине. Кроме того, юношам и девушкам дали возможность пройти трассу с собакой.

Подольск представил юнармейский отряд «Витязь-Быково» школы имени Д. И. Зернова, и по итогу соревнований завоевал первое почётное место в старшей возрастной категории.

Соревнования сопровождались показательными выступлениями кинологической службы и экскурсией по питомнику с собаками.

По итогам в старшей возрастной группе первое место заняла команда «Витязь-Быково» из Подольска, второе — «Молодая Гвардия из Мытищ, замкнула тройку призеров столичная команда „Сатурн 1“.

В младшей возрастной группе победу одержал «Сатурн 3», на втором месте расположился «Сатурн 2», третье место занял ВСПК «Юнармия имени 90 лет ДОСААФ». Все команды из Москвы.

С успешным завершением конкурса участников поздравили Начальник Штаба Регионального отделения «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников, ведущий специалист управления координации проектов и программ Главного Штаба «Юнармии» Денис Коврижин, заместитель командира части по военно-политической работе Алексей Юсов и другие.

По окончании конкурса была организована полевая кухня, ребят накормили солдатской кашей со сладким чаем.

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