Юбилейный заезд русских экипажей лошадей пройдет в Подмосковье 9 августа

9 августа в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа состоится чемпионат русских троек «Крылатое сердце России». Мероприятие в юбилейный пятый раз пройдет на площадке «Московского конного завода № 1» и будет приурочено к 80-летию Великой Победы и к 250-летию создания орловской рысистой породы лошадей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В чемпионате примут участие тройки из Московской области и других регионов России. Упряжки будут преодолевать препятствия, выполнять сложные фигуры и элементы экипажной езды. Кроме основных этапов конкурса предусмотрены театрализованные номера Центра Конного наследия «Легенда», выступление казачьего хора, ярмарка сувениров, народных промыслов и фермерской продукции.

Темой соревнования в этом году будет «Русская тройка — культурный код России». Также внимание уделят популяризации отечественных пород лошадей, в частности «жемчужины» отечественного коневодства — орловской рысистой.

Организаторами выступают ОАО «Московский конный завод № 1», Ассоциация «Росплемконзавод», ПАО «Акрон» и Общество любителей экипажной езды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.