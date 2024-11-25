Юбилей Дома культуры состоялся в Павловском Посаде

В ДК «Филимоновский» Павловского Посада прошел юбилейный концерт. Ровно 95 лет назад Дом культуры «Филимоновский» (тогда он носил имя клуба фабрики имени Свердлова) раскрыл свои двери в мир творчества, искусства и красоты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

За свое существование он вырастил и раскрыл таланты многих из тех, кто с радостью сюда приходил. Сегодня он продолжает активную работу, развиваясь и не останавливаясь на достигнутом. Именно в этот день вспомнили о людях, которые создавали ту самую историю, отметили всех, кто принимает активное участие в жизни дорого и любимого ДК «Филимоновский».

В начале мероприятия в исполнении автора, Александра Кустова, прозвучал гимн ДК. В качестве подарка зрители увидели видео поздравление, которое представляло собой моменты жизни Дома культуры и отрывки с различных мероприятий, репетиций и конкурсов. Поздравили коллектив со столь серьезной датой со сцены: заместитель Главы Администрации Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова, исполняющий обязанности начальника Управления по культуре, спорту и работе с молодёжью Алина Венгрина, директор МУК ГКДЦ Марина Агеева, заведующий отделом Дом культуры «Филимоновский» Денис Моисеев.

Концертную программу мероприятия представляли Образцовый вокальный коллектив «Светлячок», вокальный коллектив «Овация», коллектив современного танца «Платиум», театральный коллектив «СказкаГрад», образцовый коллектив Цирковая студия «Пилигрим», танцевальный коллектив «Бриз», Клуб активного долголетия «Танцевалочка», Студия Восточного танца «Пандора», Хор «Русская песня».

В ходе мероприятия состоялось награждение всех тех, кто причастен к Дому культуры, творит в его стенах, создает уют и приятную атмосферу для творчества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.