Йоханссон обвинила создателей ChatGPT в краже голоса

Озвучившая виртуальную помощницу и возлюбленную главного героя в фильме «Она», актриса Скарлетт Йоханссон обвинила создателей ChatGPT в краже ее голоса после того, как она отказалась участвовать в проекте, пишет Telegram-канал Baza .

Актриса обвинила компанию OpenAI и лично ее главу Сэма Альтмана в краже голоса для Sky, который после очередного обновления стал звучать с большим драматизмом и естественным тембром разговора.

OpenAI «из уважения к миссис Йоханссон» согласилась удалить голос из системы. При этом компания подчеркнула, что на самом деле он принадлежит другой актрисе и якобы никто из создателей не собирался копировать биометрические данные знаменитостей. Сама Йоханссон пока никак не отреагировала на это заявление.

Ранее создатели ChatGPT заявили, что хотят внедрить свою систему в продукцию корпорации Apple. Компании уже находятся на завершающей стадии переговоров по данному вопросу.