«Явно недостаточно»: Путин ругает власти из-за катастрофы в Черном море
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством подверг критике профильные органы власти из-за ситуации с разливом мазута в Черном море. По словам главы государства, для решения опасного экологического вызова делается «явно недостаточно», сообщает пресс-служба Кремля.
«Из того, что я вижу, и из той информации, которую получаю, делаю вывод о том, что все, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно», — сказал глава РФ.
Путин добавил, что разлив мазута в Черном море стал одним из самых серьезных экологических вызовов за последнее время. Вместе с тем президент поблагодарил волонтеров, помогавших ликвидировать последствия экологической катастрофы.
Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости организовать комиссию на месте разлива мазута. По словам российского лидера, необходимо решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров, после чего поднять эти корабли с морского дна.