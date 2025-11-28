Явление массовое: что такое новогодняя хандра и как ее прожить

«Ее природа сложная. Вроде праздник должен объединять и радовать, но вместо этого многие люди испытывают стресс, тревогу, даже впадают в уныние», — сказала доктор.

Основная проблема, по мнению специалиста, заключается в несоответствии между воображаемым и настоящим. Это явление можно определить как синдром «идеального праздника», являющийся ключевым фактором происходящего. С ранних лет нам прививают образ совершенного Нового года, реализовать который на практике практически нереально.

Эта погоня за безупречностью порождает беспокойство: удастся ли приобрести подарки, приготовить блюда, создать праздничную атмосферу. В результате у человека может возникнуть ощущение собственной ущербности, вызванное сравнением своего новогоднего угощения или презента с тем, что есть у других, отметила психолог.

