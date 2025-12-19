Ястребы помогают обеспечивать безопасность полетов в аэропорту Домодедово

Ястребы-тетеревятники под руководством орнитологов защищают взлетно-посадочные полосы аэропорта Домодедово от других птиц, особенно в периоды миграции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аэропорт Домодедово использует ястребов-тетеревятников для повышения безопасности полетов. Пернатые охранники, среди которых выделяется Карл Степанович, помогают отгонять других птиц с территории взлетно-посадочных полос.

Орнитологи, такие как Анастасия Громова, устанавливают доверительные отношения с ястребами, чтобы добиться эффективного взаимодействия. По ее словам, сначала птицы проявляют осторожность, но со временем начинают доверять людям и работать в команде. Обучение ястребов начинается с раннего возраста и продолжается от двух недель до нескольких месяцев.

В аэропорту также применяют пиротехнику, газовые пушки и звуковые системы, имитирующие тревожные крики птиц. В периоды миграции осенью и весной работа орнитологов становится особенно важной — специалисты практически не покидают полосу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа.

