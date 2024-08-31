Ясная и жаркая погода ожидает жителей Московского региона в субботу

Ясная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в субботу. Температура воздуха днем составит плюс 28 — плюс 30 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

Ночью ожидается переменная облачность без осадков. Температура опустится до плюс 13 — плюс 15 градусов. Ветер не поменяется.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал теплую осень в Московском регионе. Народные приметы говорят о том, что начало сентября в столице и Подмосковье, а также в других частях европейской России ожидается теплым, солнечным и сухим. Бабье лето может продлиться до 21 сентября.