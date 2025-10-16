Ярославский вуз пригрозил отчислением студенту, пришедшему на лекцию в платье

Руководство Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) пригрозило отчислением студенту, который пришел на лекцию в женском платье, сообщает РИА Новости .

Ранее в Сети появились кадры, как якобы пришедшие в университет силовики просят пройти с ними студента, который был одет в женское платье и туфли на каблуках.

В пресс-службе учебного заведения отметили, что с учащимся была проведена профилактическая беседа, после чего вуз инициировал процедуру привлечения его к административной ответственности.

В ЯрГУ добавили, что при повторном противоправном поведении встанет вопрос об исключении студента из учебного заведения.

Ранее студентов МГЮА имени Кутафина обыскивали с собакой прямо во время пар. Начальник управления безопасности обошел пять этажей вуза и зашел в каждый кабинет.

