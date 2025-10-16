Проверка на запрещенку: студентов МГЮА обыскивали с собакой прямо во время пар

В МГЮА имени Кутафина во время пар в четверг пришел начальник управления безопасности университета с собакой, сообщает «Осторожно, новости» .

Прямо на парах собака обнюхала сумки студентов.

Как рассказали обучающиеся, их не предупреждали о проверке. Мужчина обошел пять этажей вуза и зашел в каждый кабинет. Ранее им присылали информацию, что управление безопасности собирается провести проверку в общежитиях на наличие запрещенных веществ и предметов.

Студенты добавили, что ранее мужчина был начальником безопасности общежития, а с сентября работает на должности начальника безопасности всего вуза. Он также повесил в кабинете портреты Сталина и Берии.

Как сообщили РИАМО в пресс-службе МГЮА, это мероприятие прошло в рамках плановой проверки антитеррористической защищенности, в нем участвовала и кинологическая служба, и представители управления безопасности вуза.

«Данное мероприятие проводилось в соответствии с требованиями законодательства и без ущерба образовательному процессу. Отметим, что для Университета обеспечение безопасности обучающихся, работников и преподавателей является важным приоритетом в работе», — подчеркнули в пресс-службе.

