Яркий праздник ко Дню космонавтики ждет жителей и гостей Дмитровского округа

В честь Дня космонавтики в парке имени И. А. Лямина в Яхроме и в парке «Сосновый бор» в Дмитрове подготовили праздничные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба Дмитровского муниципального округа

12 апреля, в День космонавтики, праздник начнется в парке «Сосновый бор» с викторины. А затем всех ждет «Школа космонавтов» — развлекательная программа, где каждый сможет почувствовать себя настоящим покорителем вселенной. Юных мечтателей порадует творческий мастер-класс «Моя планета». Продолжится празднование в парке имени И. А. Лямина — концерт, квест и многое другое.

13 апреля в парке имени И. А. Лямина станет Семейным днем, полным игр, творчества и волшебства. Родители и дети смогут весело провести время на программе «Играем — не скучаем!». Мастер-класс «Страна чудес» подарит малышам возможность проявить свою фантазию и создать нечто необычное своими руками.

«День космонавтики — отличный повод провести время всей семьей, зарядиться хорошим настроением и вспомнить великие достижения нашей космонавтики!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.