Яркий болид вновь замечен в небе над Подмосковьем

Как свидетельствует запись с видеорегистратора, сделанная 5 ноября в 22:35, над Подмосковьем пролетел яркий объект с характерным сине-зеленым свечением, оставляющий за собой след, визуально напоминающий комету.

Это уже второй подобный случай за последние дни — 31 октября жители региона также сообщали о наблюдении аналогичного небесного тела.

Специалисты предлагают различные версии происходящего: от сгорания в атмосфере фрагментов космического мусора до повышенной метеорной активности в околоземном пространстве. Ученые подчеркивают, что подобные явления, несмотря на зрелищность, обычно не представляют опасности для населения, поскольку большинство космических объектов полностью сгорают в плотных слоях атмосферы.