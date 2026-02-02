Японские ученые подняли редкоземельные илы с глубины 6 километров

сегодня в 18:55

Японские специалисты впервые подняли редкоземельные илы с глубины около шести тысяч метров у острова Минамитори в исключительной экономической зоне страны, сообщает «Царьград» .

Об этом рассказал министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Ехэй Мацумото.

Работы выполнялись с помощью научно-исследовательского судна «Тикю». Министр отметил, что подробности будут опубликованы в официальном пресс-релизе агентства морских и земных наук и технологий Японии (JAMSTEC) 3 февраля.

Судно вышло из порта Симидзу 12 января и с конца месяца вело подводные работы в восточной части Тихого океана. Возвращение корабля в порт запланировано на 14 февраля.

Остров Минамитори — самый восточный остров Японии, административно относящийся к Токио. Сейчас он не имеет постоянного населения и используется силами самообороны.

Японское правительство рассматривает проект по добыче редкоземельных илов как способ снизить зависимость от иностранных поставщиков и обеспечить промышленность необходимыми элементами для высокотехнологичного производства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.