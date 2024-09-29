Япония вернула Китаю двух гигантских панд

Две гигантские панды вернулись из Японии в Китай, где изначально появились на свет, сообщает РБК со ссылкой на Kyodo.

Речь идет о 19-летних самце Лили и самке Синьсинь. Они родились в Китайском центре по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычуань в 2005 году.

В 2011 году их отправили в зоопарк Уэно в Токио. Там проводились селекционные исследования панд. 29 сентября этого стало известно, что Лили и Синьсинь отправили чартерным рейсом на родину.

Решение об отправке животных было принято, потому что панды начали себя плохо чувствовать. В частности, у них некоторое время фиксировали высокое давление.

Отмечается, что все панды в мире принадлежат Китаю. Другие государства могут их брать в аренду, за которую им придется платить от 250 тыс. до 1 млн долларов за каждую пару особей.

Ранее финский зоопарк в городе Эхтяри принял решение вернуть двух панд Китаю. Это связано с долгами страны и уменьшением числа туристов.