Японии потребовалась помощь армии в борьбе с медведями

Глава японской префектуры Акита хочет запросить помощь армии в борьбе с медведями, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Губернатор Кэнта Судзуки заявил о намерении запросить помощь сил самообороны.

Отмечается, что медведи появляются в зоне проживания людей почти каждый день. По информации Минздрава, с 1 апреля от нападений медведей скончались 9 человек, при этом около 100 человек получили травмы.

Ранее житель Приморья чудом выжил после нападения кровожадного медведя. Оказалось, это не первая его встреча с хищником — однажды мужчина уже становился добычей хозяина тайги.

