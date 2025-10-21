Житель Приморья второй раз за жизнь чудом выжил после нападения медведя

Житель Приморья чудом выжил после нападения кровожадного медведя. Оказалось, это не первая его встреча с хищником — однажды мужчина уже становился добычей хозяина тайги, сообщает «112» .

Недавно 49-летний житель Находки столкнулся с медведем у села Лазо. Мужчина попытался напугать хищника, однако ничего не вышло. Медведь набросился на свою жертву и растерзал его.

По словам экспертов, все могло закончиться трагедией, но мужчине повезло — медведь оказался сытым. Хищник оставил растерзанное тело своей жертвы.

Мужчину экстренно госпитализировали в больницу Находки. У него были обширные рваные раны головы и тела, оскольчатые переломы лицевых костей и повреждения глаза.

Придя в себя, пациент рассказал удивительную историю. Оказалось, он чудом выжил после нападения хищника уже не в первый раз — житель Находки уже сталкивался с медведем 10 лет назад.

Ранее стало известно, что за прошедший год численность медведей в подмосковных лесах возросла в 5 раз. Теперь косолапые свободно перемещаются по региону, пугая местных жителей.

