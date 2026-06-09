Янтарная кислота поможет сдать ЕГЭ

Поддержать организм во время выпускных экзаменов поможет прием янтарной кислоты. Об этом сообщила нутрициолог, эксперт российского производителя пищевых добавок EGENY Марина Ляшенко. Кислота улучшает энергообмен и повышает сопротивляемость организма стрессу.

«Янтарную кислоту как добавку можно применять в любое время года, но особенно она полезна в периоды высоких физических или умственных нагрузок, стресса, после болезней или для ускорения восстановления. Кислота помогает клеткам вырабатывать больше АТФ — основной источник энергии, улучшает тканевое дыхание и усвоение кислорода», — поясняет нутрициолог EGENY Марина Ляшенко.

По ее словам, «янтарка» адаптирует к нагрузкам, повышает физическую работоспособность, помогает быстрее восстанавливаться после тренировок и снижает боль в мышцах. Также она помогает при стрессах и усталости, повышает тонус и концентрацию, улучшает настроение и иммунитет. Однако начинать прием пищевых добавок можно только после консультации терапевта.