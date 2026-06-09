Янтарная кислота поможет сдать ЕГЭ

Общество

Поддержать организм во время выпускных экзаменов поможет прием янтарной кислоты. Об этом сообщила нутрициолог, эксперт российского производителя пищевых добавок EGENY Марина Ляшенко. Кислота улучшает энергообмен и повышает сопротивляемость организма стрессу.

«Янтарную кислоту как добавку можно применять в любое время года, но особенно она полезна в периоды высоких физических или умственных нагрузок, стресса, после болезней или для ускорения восстановления. Кислота помогает клеткам вырабатывать больше АТФ — основной источник энергии, улучшает тканевое дыхание и усвоение кислорода», — поясняет нутрициолог EGENY Марина Ляшенко.

По ее словам, «янтарка» адаптирует к нагрузкам, повышает физическую работоспособность, помогает быстрее восстанавливаться после тренировок и снижает боль в мышцах. Также она помогает при стрессах и усталости, повышает тонус и концентрацию, улучшает настроение и иммунитет. Однако начинать прием пищевых добавок можно только после консультации терапевта.