«ЙА ТЭБЭ ПРЭДУПРЭДЫЛ!»: в Уфе коллекторы выбивают 12 тыс руб у семьи бойца СВО

В Уфе коллекторы угрожают семье участника спецоперации из-за долга в 12 тыс. рублей. Они пишут угрозы на странном диалекте, сообщает Baza .

В конце июня военный приехал домой в отпуск из-за ранения. В середине июля он обратился в микрофинансовую организацию «ЗТЧ», у которой занял 9 тыс. рублей. Вскоре мужчина вернулся в зону СВО, откуда редко выходит на связь.

Между тем долг мужчины вырос до 12 тыс. рублей, а его родителям начали поступать угрозы. Неизвестные пишут им на странном диалекте русского языка и угрожаю «поднять всех на уши».

«ЙА ТЭБЭ ПРЭДУПРЭДЫЛ! ГДЭ АПЛАТ Е*********? СИВОДНА ВСЭХ НА УШЫ ПАДЫМУ!» — было написано в одном из сообщений.

Отец военного обратился в «ЗТЧ». Там ему сказали, что вскоре долг уступят коллекторам, после чего ситуация только ухудшится.

