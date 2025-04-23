«Я скуф, и это звучит гордо»: Лазарев ответил Кудрявцевой на ее выпад

Лазарев согласился с Кудрявцевой, назвавшей его скуфом

Певец Сергей Лазарев не остался в долгу, когда телеведущая Лера Кудрявцева в свойственной ей манере назвала его скуфом. Исполнитель, известный своими дружескими подколами с подругой, с легкостью принял шутку, сообщает Passion.ru .

На гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» Лазарев прокомментировал выпад Кудрявцевой.

«Да, я скуф, и это звучит гордо! А Лера просто лучшая», — заявил певец.

В этом году Кудрявцева вновь станет ведущей церемонии вместе с Николаем Басковым, Яной Чуриковой, Владимиром Маркони и Mia Boyka.

Сам Лазарев номинирован как «Лучший исполнитель», но он признался, что готов уступить награду молодому артисту.