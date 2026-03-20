Известный шеф-повар Илья Захаров запустит кулинарный проект для студентов Крыма
Шеф-повар Илья Захаров запускает в Республике Крым гастрономический проект для студентов профильного колледжа. Участники создадут новое меню на основе локальных продуктов, сообщает «Крым 24».
Проект направлен на развитие профессиональных навыков молодежи. Студенты будут работать над гастрономическим сетом, основанным на традиционных рецептах и местных ингредиентах.
На первом этапе к инициативе присоединятся от 35 до 40 учащихся Романовского колледжа. В дальнейшем организаторы планируют расширить число участников.
«По всем проектам мы будем создавать абсолютно новый гастрономический сет, который будет привязан прежде всего к истории рынка, к локальным продуктам. Мы, конечно же, будем их обучать новой технике, показывать абсолютно новые подачи использования абсолютно разных локаций и ресторанов», — рассказал Захаров.
Шеф-повар отметил высокий интерес студентов к профессии.
«Я увидел большое количество горящих глаз, к которым хочется возвращаться. Люди здесь настолько подкованы, настолько заинтересованы в своей профессии, что я, наверное, даже в своих телевизионных шоу не встречал настолько заряженных идеями ребят», — добавил он.
