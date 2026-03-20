Известный шеф-повар Илья Захаров запустит кулинарный проект для студентов Крыма

Шеф-повар Илья Захаров запускает в Республике Крым гастрономический проект для студентов профильного колледжа. Участники создадут новое меню на основе локальных продуктов, сообщает «Крым 24» .

Проект направлен на развитие профессиональных навыков молодежи. Студенты будут работать над гастрономическим сетом, основанным на традиционных рецептах и местных ингредиентах.

На первом этапе к инициативе присоединятся от 35 до 40 учащихся Романовского колледжа. В дальнейшем организаторы планируют расширить число участников.

«По всем проектам мы будем создавать абсолютно новый гастрономический сет, который будет привязан прежде всего к истории рынка, к локальным продуктам. Мы, конечно же, будем их обучать новой технике, показывать абсолютно новые подачи использования абсолютно разных локаций и ресторанов», — рассказал Захаров.

Шеф-повар отметил высокий интерес студентов к профессии.

«Я увидел большое количество горящих глаз, к которым хочется возвращаться. Люди здесь настолько подкованы, настолько заинтересованы в своей профессии, что я, наверное, даже в своих телевизионных шоу не встречал настолько заряженных идеями ребят», — добавил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.