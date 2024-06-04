«Известия»: кибермошенники финансируют ВСУ и киевские власти

Украинские телефонные мошенники направляют украденные у россиян деньги ВСУ и киевским чиновникам, заявил «Известиям» вице-председатель правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

По словам топ-менеджера банка 20% из украденных у российских граждан средств уходит украинским властям, которые руководят этим направлением.

20% уходит непосредственным исполнителям. Еще столько же отводится на прибыль владельцев «бизнеса».

«Оставшиеся 40% похищенных у россиян средств направляются в ВСУ и используются для ведения военных действий против России», — отметил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что мошенники в своих схемах стали использовать российских военнослужащие и их семьи.