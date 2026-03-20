Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на острове Реюньон попало на видео
Вулкан Питон-де-ла-Фурнез продолжает извергаться на французском острове Реюньон. Кадры с извержением опубликовал SHOT.
На днях лавовые потоки достигли Индийского океана — это произошло впервые за последние 20 лет.
При контакте лавы с водой образуется огромное количество пара и токсичных газов. Власти ввели на острове режим тревоги, доступ к опасным зонам на побережье закрыт.
Питон-де-ла-Фурнез входит в тройку самых активных вулканов мира, его высота достигает 2631 метра.
Ранее извержение вулкана Канлаон случилось на Филиппинах. Волна пепла была выброшена на высоту 2 тыс. метров.
