Израильтянин пожаловался на ЛГБТ*-активиста в Москве после переписки в Discord

29-летний израильтянин Йосеф Шнерсен, проживающий в российский столице, написал заявление на ЛГБТ*-активиста после переписки в мессенджере Discord, сообщает Baza .

Этой осенью израильтянин познакомился в мессенджере с 48-летним Денисом Кузиным, который представился как Дана Фридер. В переписках новый знакомый критиковал РФ, российскую армию и президента.

Такие отзывы не понравились Шнерсену. Мужчина написал заявление в полицию на интернет-знакомого. В нем он попросил проверить Фридер на дискредитацию. Кроме того, израильтянин сказал, что у Кузина есть Telegram-канал, где активист якобы размещает порнографию и сведения об ЛГБТ*.

Денис Кузин/Дана Фридер — активист. Он/она называет себя небинарной личностью и феминисткой. Про Фридер сняли документальный фильм, в котором рассказано об одной попытке суицида, драках с гомофобами, наркотиках и т. д.

Ранее Discord в РФ заблокировали за нарушение законодательства. Решение принято для предотвращения использования мессенджера в целях совершения терактов, вербовки россиян, продажи наркотиков.

* ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России.