Израиль подготовил бункер для руководства в районе Иерусалима

В Иерусалиме подготовили подземный бункер для руководства Израиля на время войны, пишет ТАСС со ссылкой на портал Walla .

К эксплуатации сооружение подготовила служба общей безопасности Израиля.

Его привели в рабочее состояние в свете ожидаемой атаки со стороны «Хезболлах» и Ирана.

Создать подземный бункер в районе Иерусалима решили по итогам Второй ливанской войны в 2007 году, сообщает портал Ynet. В бункере могут разместиться несколько сотен человек. Он оборудован жилыми помещениями, рабочими кабинетами, залами заседаний и единым командным центром.

Ранее по северу Израиля нанесли удар с территории Ливана. Военным ЦАХАЛ удалось сбить большую часть из 30 снарядов.