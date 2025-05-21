Изменить подход к образованию: озвучены предложения студентов для «Сильных идей»

На площадке Высшей школы экономики в столице прошло обсуждение проектов студентов Госвышки и подготовка предложений для форума «Сильные идеи» 2025 года, соответствующих актуальным вызовам Национальной кадровой инициативы (НКИ), сообщает пресс-служба форума в Telegram-канале .

НКИ направлена на раскрытие потенциала каждого и обеспечение экономики необходимыми кадрами. На форуме представят идеи по прогнозированию кадровых потребностей, подготовке к профессиям будущего и ранней профориентации с использованием VR-технологий.

В сессии приняла участие депутат Госдумы, первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

«Мы говорили о вызовах, которые стоят перед страной: от оттока кадров до необходимости обновления подходов к образованию, профориентации, работе с сообществами. Но главное — обсуждали, что с этим можно делать уже сейчас, на своем уровне. Ребята показали зрелое мышление, способность видеть системно и в то же время — не терять чувствительность к конкретному человеку, городу, ситуации», — сказала парламентарий.

На форум «Сильные идеи» уже поступило около 27 тыс. проектов. В этом году предложения принимаются по пяти направлениям. Свои предложении для позитивных изменений в стране можно подать на платформе идея.росконгресс.рф до 1 июня 2025 года.