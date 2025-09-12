Изъятие судна и крупный штраф: что грозит за нарушение правил рыбалки

Юрист, председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе заявил, что за нарушения в области рыболовства в России положена административная или даже уголовная ответственность, сообщает RT .

«Административная ответственность предусмотрена за различные нарушения. В частности, за нарушение норм вылова, вылов ценных и запрещенных для ловли особей», — сказал эксперт.

По его словам, размер штрафных санкций за подобные правонарушения определяется степенью их серьезности и может составлять от 2 до 200 тысяч рублей. При этом возможно изъятие судна и прочих средств, использованных для незаконного промысла.

Он добавил, что статья 256 Уголовного кодекса РФ устанавливает уголовную ответственность за нелегальную добычу водных биоресурсов.

В случае, если это привело к значительному ущербу, превышающему 100 тысяч рублей, либо если преступление совершено с использованием взрывчатки, в нерестовых зонах или в заповедных областях, заключил адвокат.